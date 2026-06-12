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Евакуираха летището в Хамбург заради човек на Терминал 2, който е активирал авариен бутон на врата, получавайки неоторизиран достъп до зоната за сигурност, съобщи "Билд".

Човекът е бил задържан от федералната полиция на летището, но властите въпреки това са решили да обходят цялата зона за сигурност. Всички пътници е трябвало да напуснат зоната, свалени са дори и тези, които вече са били по самолетите.

Според "Билд" на летището цари хаос. Пътниците са информирани, че полетите от Хамбург в момента са спрени. Терминалът е претъпкан и атмосферата е напрегната.

„Притеснявам се за свързващия си полет. Просто исках да отида на почивка", разказва един разочарован пътник.

Все още не е ясно колко дълго ще продължи затварянето на зоната за сигурност. Закъснения на полети до три часа вече се показват на информационните табла.

Митнически служители също участват в мащабната операция. Няколко следователи са претърсили салон на летището. Пожарната е в готовност.

Германските въоръжени сили в момента провеждат тренировъчни учения на летище Хамбург. Шест изтребителя „Торнадо" са разположени на гражданското летище „Хелмут Шмит" от началото на седмицата. Самолетите практикуват излитания и кацания там между 9:00 и 18:00 часа, успоредно с нормалните полетни операции. Полицейската операция не е свързана с това, заявиха властите.