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Русия е превзела село Приют в украинската Донецка област

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Русия се похвали, че е превзела селище в Донецка област. Снимка: Pixabay

Русия съобщи за поредно превзето село в Донецка област, Източна Украйна.

Руските въоръжени сили са "освободили" Приют, обяви днес Министерството на отбраната на Руската федерация, цитирано от ТАСС.

Тази информация не е проверена по независим път. До момента няма реакция от украинска страна.

Приют се намира в Дружковската градска община в Краматорски район, на няколко километра западно от град Константиновка, за който сега се водят сражения.

Русия контролира над 80% от Донецка област, която е обявила за анексирана.

Това е петото украинско село, превзето от руската армия през последната седмица, отбелязва ТАСС.

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна обяви тази сутрин, цитиран от Укринформ, че вчера са станали общо 241 сражения, пише БТА.

Най-напрегната е била обстановката на Покровското направление, Донецка област, където руската армия е извършила 47 атаки. Противникът е бил също изключително на Лиманското, Славянското и Константиновското направление в същия украински регион, както и край Гуляйполе, в съседната Запорожка област, се казва в изявлението, публикувано във Фейсбук.

Русия се похвали, че е превзела селище в Донецка област. Снимка: Pixabay

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