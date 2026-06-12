Германия очаква до края на годината да има споразумение за първия извън ЕС център за депортиране на мигранти

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт изрази очакване до края на годината да бъде постигнато споразумение с държава извън Европейския съюз за създаването на първия център за връщане, където ще бъдат настанявани мигранти, подлежащи на депортиране, цитиран от ДПА.

„Очаквам, че до края на тази година ще имаме споразумение, което след това ще можем да приложим", заяви Добринт пред телевизия „Це Де Еф" днес - деня, в който влезе в сила след години на преговори мащабна реформа на системата за предоставяне на убежище в ЕС.

Добринт не посочи кои държави се разглеждат като възможни места за такива центрове, но заяви, че процесът ще отнеме значително време.

Центърът за връщане представлява място, предназначено да настанява мигранти, които, въпреки че нямат право да останат в ЕС, не може да бъдат репатрирани, защото техните родни страни не сътрудничат.

Той трябва да бъде създаден извън ЕС, като правната основа за тази политика е създадена в рамките на реформата на Общата европейска система за убежище (CEAS), която влезе в сила днес, пише БТА.

Политиката беше критикувана от международни организации като „Амнести Интернешънъл" и Международния комитет за спасяване поради опасения, че центровете могат да доведат до нарушения на правата на човека. В съвместна декларация от миналата година те обвиниха ЕС, че „се стреми да прехвърли отговорността за защитата на бежанците върху страни извън границите си и да заобиколи правните си задължения по Конвенцията за бежанците и правото на ЕС".

Предишни опити на европейски страни да създадат центрове за връщане в други държави се сблъскаха със значителни правни пречки, включително усилията на Италия да създаде центрове в Албания и неуспешната сделка на Обединеното кралство с Руанда, отбелязва ДПА.