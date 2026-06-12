Почина британският художник Дейвид Хокни

Британският художник Дейвид Хокни почина на 88-годишна възраст, съобщи Асошиейтед прес.

Новината беше потвърдена от негов представител, а причината за смъртта не се съобщава.

Хокни е сред най-значимите представители на попарта и един от най-влиятелните британски художници на XX и XXI век. Той става световноизвестен през 60-те години на миналия век с ярките си и живописни изображения на басейни в слънчева Калифорния, които се превръщат в негова запазена марка.

Роден през 1937 г. в Брадфорд, Англия, Хокни учи в Кралския колеж по изкуствата в Лондон и още в ранните си години се утвърждава на международната сцена. По-късно дълги периоди живее и работи в САЩ и Франция, като често черпи вдъхновение от пейзажите, светлината и перспективата, пише БТА.

Хокни оставя огромно творчество, което обхваща живопис, рисунки, фотография и сценография, и е смятан за един от най-значимите съвременни художници, пише още Асошиейтед прес.