Самолет се удари в радарен стълб на летището в Анталия (Видео)

Самолет Boeing 777 на Turkish Airlines е претърпял инцидент на летище Анталия в Южна Турция, след като при рулиране след кацане е ударил радарен стълб край пистата. Полетът TK2430 е изпълнявал курс от Истанбул и е бил на път към стоянка, когато е попаднал на грешен рулежен маршрут.

По първоначални данни от летищните власти, върхът на дясното крило се е сблъскал с инфраструктурата на наземната радарна система. В резултат са нанесени щети както по самолета, така и по летищното оборудване.

Съобщава се и за инцидент с вътрешността на машината – част от багажните отделения са били засегнати, а на борда са паднали панели, като са се задействали и кислородни маски. Според различни източници има противоречива информация за броя на пострадалите – между един и трима души с леки наранявания, като официално не се съобщава за животозастрашаващи травми. Всички 267 пътници и екипаж са били евакуирани безопасно с помощта на кабинния и наземен персонал, пише Aviation Journal.

Спешни екипи са пристигнали незабавно на място, а Turkish Airlines и авиационните власти са започнали разследване на случая. Проверява се дали самолетът е бил насочен към неподходяща рулежна пътека поради грешка в наземното управление, комуникационен проблем или отклонение от маркировката.

Предварителните данни сочат още, че ширината на използвания рулежен маршрут може да е била недостатъчна за размаха на Boeing 777, който е около 64,8 метра, което също е сред проверяваните обстоятелства.