ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама са пострадали при сутрешната ракетна атака п...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23029409 www.24chasa.bg

Самолет се удари в радарен стълб на летището в Анталия (Видео)

2804
Самолет се удари радарен стълб на летището в Анталия КАДЪР: X/@ConflictTR

Самолет Boeing 777 на Turkish Airlines е претърпял инцидент на летище Анталия в Южна Турция, след като при рулиране след кацане е ударил радарен стълб край пистата. Полетът TK2430 е изпълнявал курс от Истанбул и е бил на път към стоянка, когато е попаднал на грешен рулежен маршрут.

По първоначални данни от летищните власти, върхът на дясното крило се е сблъскал с инфраструктурата на наземната радарна система. В резултат са нанесени щети както по самолета, така и по летищното оборудване.

Съобщава се и за инцидент с вътрешността на машината – част от багажните отделения са били засегнати, а на борда са паднали панели, като са се задействали и кислородни маски. Според различни източници има противоречива информация за броя на пострадалите – между един и трима души с леки наранявания, като официално не се съобщава за животозастрашаващи травми. Всички 267 пътници и екипаж са били евакуирани безопасно с помощта на кабинния и наземен персонал, пише Aviation Journal. 

Спешни екипи са пристигнали незабавно на място, а Turkish Airlines и авиационните власти са започнали разследване на случая. Проверява се дали самолетът е бил насочен към неподходяща рулежна пътека поради грешка в наземното управление, комуникационен проблем или отклонение от маркировката.

Предварителните данни сочат още, че ширината на използвания рулежен маршрут може да е била недостатъчна за размаха на Boeing 777, който е около 64,8 метра, което също е сред проверяваните обстоятелства.

Самолет се удари радарен стълб на летището в Анталия КАДЪР: X/@ConflictTR

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Мария Жекова: Влюбих се в стара родопска къща и реших тук да създавам (подкаст)