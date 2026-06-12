ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама са пострадали при сутрешната ракетна атака п...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23029735 www.24chasa.bg

Иран: Няма да се откажем от контрола над Ормузкия проток

1192

Иран няма да се откаже от контрола над стратегическия Ормузки проток съгласно условията на проекта за рамково споразумение със САЩ, целящо да сложи край на войната в Близкия изток, съобщи днес иранската държавна новинарска агенция ИРНА.

„В този текст Иран не поема никакво задължение да се откаже от контрола над протока или да възстанови условията, които са съществували преди военната агресия на САЩ и Израел", според ИРНА, която описва „общите очертания на настоящия текст", който в момента се довършва.

Ядрената програма на Иран ще бъде обсъдена по време на 60-дневен период на преговори с Вашингтон съгласно условията на споразумението, като Техеран настоява за своето „право" на обогатяване, съобщи още иранската агенция.

„Иран ще преговаря по ядрената програма единствено в рамките на основните принципи на Ислямската република, а въпроси като правото на Иран да обогатява уран и запазването на обогатени материали (...) ще бъдат подчертани за включване в окончателното споразумение", посочва ИРНА, цитирана от БТА.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Мария Жекова: Влюбих се в стара родопска къща и реших тук да създавам (подкаст)