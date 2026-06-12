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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23029771 www.24chasa.bg

Украйна е поразила две петролни рафинерии в руската република Татарстан

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Киев е атакувал руската република Татарстан, където има нефтохимически предприятия. Снимка: Pixabay

Украинските военни са поразили през нощта две петролни рафинерии в руската република Татарстан, съобщи генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, цитиран от Ройтерс.

Генералният щаб съобщи в „Телеграм", че е потвърдено избухване на пожар и на двата обекта. От щаба допълниха, че е поразен и завод в Самарска област, в който се произвежда синтетичен каучук, използван при изработването на твърдо ракетно гориво за тактически и балистични ракети, пише БТА.

Междувременно руската информационна агенция Интерфакс съобщи, че водоснабдяването е прекъснато в някои контролирани от Русия части на украинската Донецка област, включително в град Донецк. Според агенцията причината е украински удар, който е прекъснал електроснабдяването на пречиствателна станция.

Киев е атакувал руската република Татарстан, където има нефтохимически предприятия. Снимка: Pixabay

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