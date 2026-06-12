Изложба на турски творци, свързани с България, бе открита в Желязната църква в Истанбул

Художествената изложба „София – Истанбул: Мост на дружбата" бе открита в българската църква „Свети Стефан" в Истанбул. В криптата на храма са подредени около 20 творби – живописни платна и скулптури на автори, познати както в България, така и в Турция. Общото между тях е, че са създадени от творци от турски произход. Част от авторите живеят и творят в България, а други са с корени от България, но живеят и работят в Турция. Представените произведения впечатляват и с това, че са вдъхновени от български сюжети.

„Нашата експозиция е продължение на проект, който започнахме миналата година в София. Фактът, че представяме изложбата в най-красивия български храм в Истанбул – Желязната църква, е символичен израз на убеждението, че изкуството сплотява хората независимо от религия, вяра и народност. Затова решихме първата експозиция след София да бъде именно в Истанбул и точно в този уникален храм. Искам да изразя най-дълбоката си благодарност към настоятелството на Българската екзархия за оказаната подкрепа", заяви пред БТА кураторът на изложбата Юлия Върбанова.

На откриването присъстваха известни творци с корени от България, които живеят и работят в Истанбул, сред които Зиятин Нуриев, Айдън Софу и Гюрджан Хаджъоглу, Танер Мерт, който живее в София, Павлина Копано, която живее и твори в Турция, представители на българската общност в Истанбул и други гости.

„Днес открихме изложба, която е ярък пример за добросъседството между нашите две страни. Нейният девиз – „Мост на дружбата", много ясно изразява нейния смисъл и съдържание. Когато ни предложиха нашата църква да бъде домакин, приехме с готовност, защото тя също се вписва в тази идея. Пожелаваме тези мостове да стават все повече. На добър час!", заяви Христо Копано, член на Църковното настоятелство на Българската екзархия в Истанбул.

Сред гостите на откриването бе и кметът на столичния район „Средец" Трайчо Трайков.

„Нашият район беше домакин на първата изложба от този проект през миналата година и днес виждаме неговото продължение. За нас беше чест да бъдем партньори на тази инициатива. В София тя предизвика голям интерес. Виждам, че и тук, в Истанбул, интересът е значителен. Съдейки по многобройните гости и атмосферата в храма, която е наистина впечатляваща, се убеждавам, че сме на правилното място и в правилното време. Намерили сме прекрасен контекст за тази идея. Когато творците и администрацията си подадат ръка, за да покажат красотата на изкуството, резултатът е добър. Благодаря на организаторите и пожелавам успех на авторите", каза Трайков пред БТА.

„Тази изложба е празник на изкуството и на връзката с българските корени, които никога не сме прекъсвали и продължаваме да поддържаме и тук, в Турция", сподели скулпторът Айдън Софу, докато разглеждаше картина на своя колега от България Валентин Асенов, с когото са учили заедно.

„Участвал съм в много изложби, но тази е забележителна с това, че събира творци от турски произход, свързани с България, сред които автори на световно ниво като Кеазим Исинов и Камбер Камбер. Тук трябва да отбележа и заслугата на аукционна къща „Еникор" в София за подбора на творбите, благодарение на който експозицията продължава своя живот в Истанбул – космополитен град и пресечна точка на изкуства и култури", каза Танер Мерт, чиято творба е озаглавена „Там, където светлината спира".

В експозицията участват общо 23 автори: Кеазим Исинов, проф. Исмет Чавушоглу, Зиятин Нуриев, Камбер Камбер, Гюрджан Хаджъоглу, Танер Мерт, Ферит Язъджъ, Айдън Софу, Сейфеттин Шекеров-Сефо, Ягмур Станкулов, Жени Райчева, Ертан Алев, Фахрие Камбер, Айнур Каплан, Шефкет Сьонмез, Мария Кълъчлъоглу-Бараз, Павлина Копано, Неджми Мурат, Шенол Подайва, Джошкун Сами, Валентин Асенов, Бехчет Данаджъ и Айхан Четин.

Следващата спирка от пътя на изложбата ще бъде галерия „Истиклял" в централния район Бейоглу в Истанбул, където тя ще бъде представена от 1 до 16 август.