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Двама са пострадали при сутрешната ракетна атака по южната част на Одеска област

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Двама са пострадали при руски ракетен удар срещу Одеска област СНИМКА: Пиксабей

Двама души пострадаха в резултат на сутрешната ракетна атака по южната част на Одеска област, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

"За съжаление пострадалите получиха осколъчни рани. Те получават необходимата медицинска помощ", информира Кипер.

В южната част на областта ракета порази частни постройки - три жилищни сгради се запалиха, а на още са нанесени щети, се казва в неговото съобщение.

"Руснаците продължават целенасочено да атакуват гражданската инфраструктура в южната част на Одеска област. Още един ракетен удар повреди слънчеви панели на територията на предприятие. За щастие там няма пострадали. Съответните служби отстраняват последиците", се посочва в съобщението на областния управител.

В отстраняването на последствията от нападението участват 16 огнеборци и 3 единици техника от Държавната служба за извънредни ситуации, както и трима служители и една единица техника от местната пожарна, съобщиха от службата за извънредни ситуации в Одеска област в канала си в Телеграм.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са третата по численост етническа общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 000-60 000 българи, пише БТА. Най-значителната група компактно българско население е съсредоточена в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район.

Двама са пострадали при руски ракетен удар срещу Одеска област СНИМКА: Пиксабей

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