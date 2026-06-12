Словения премахна временния граничен контрол с Хърватия и Унгария

Правителството на Словения реши да премахне временния контрол на границите си с Хърватия и Унгария, предаде регионалната телевизия Ен1. Както обясни министърът на вътрешните работи на страната Франци Матоз, полицията се оттегля от граничните пунктове и в бъдеще контролът ще се извършва "по различни и по-ефективни начини на полицейска дейност".

Според словенското правителство подобен подход е необходим и поради значителното увеличение на миграцията по миграционния маршрут на Западните Балкани тази година.

Граничният контрол беше премахнат вчера в полунощ, когато полицейските служители се оттеглиха от граничните пунктове, коригираха светофарната сигнализация, за да може движението да протича безпроблемно, и продължиха работа в родните си звена.

Франци Матоз подчерта, че премахването на контрола няма да намали сигурността, а ще я увеличи.

"Оценихме, че е напълно ненужно полицаите да седят в кабини на бившите гранични пунктове, защото незаконни преминавания на границата несъмнено се случват извън тези пунктове. Ето защо правителството отмени тази мярка. Предвид началото на туристическия сезон и ситуацията по пътищата ни, където често се създават задръствания, е напълно ненужно полицията допълнително да забавя движението на границата. Още по-важно е, че ще насочим тези полицаи да извършват произволни проверки, което ще повиши ефективността при разкриване на незаконни преминавания на границата, както и на други незаконни действия", обясни Матоз, цитиран от Ен1.

На 21 октомври 2023 г. Италия въведе отново контрол на вътрешните граници на Шенгенското пространство, като се позова на промяната в ситуацията със сигурността в Европа и Близкия изток и рисковете от тероризъм, припомня словенската информационна агенция СТА. Не след дълго Словения реши да последва този пример и направи същото на границите си с Хърватия и Унгария, пише БТА.