Задържаха турски кмет по обвинения в корупция

Кметът на истанбулската община Силиври Бора Балджъоглу, който е от турската опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП), е задържан днес заедно с още 16 заподозрени в рамките на разследване за корупция, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз“, цитиран от БТА.

През последните месеци при подобни операции бяха задържани редица служители от общини, управлявани от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП). Сред тях бяха служители от общините на курортните градове Анталия и Мармарис, от анкарската община Етимесгут, от истанбулските общини Аташехир и Юскюдар, както и от общината на град Ушак. Задържани бяха също така и кметовете на град Ушак Йозкан Ялъм, който по-късно бе временно отстранен от длъжност, и на град Бурса Мустафа Бозбей, на чието място временно бе назначен Шахин Биба, който е член на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието.

Последната подобна операция бе на 1 юни, когато кметът на община Буджа в окръг Измир Гьоркем Думан бе задържан заедно с още 61 заподозрени.

Тази нова вълна от арести е част от мащабната кампания на турските власти срещу корупцията на местно равнище. Разследванията са насочени преди всичко към общини, управлявани от НРП, като от 2024 г. досега в хода на тези действия са задържани десетки общински служители и общо 22 кметове. Сред тях попада и отстраненият кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, който понастоящем се намира в затвора в Силиври. От 9 март срещу него и още 407 обвиняеми тече мащабен съдебен процес.