Руски дронове повредиха терминал на логистичен оператор в Запорожие

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Терминал на логистичен оператор в украинския град Запорожие бе повреден при руска атака с дронове, съобщи Укринформ, като се позова на публикация в Телеграм на ръководителя на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров.

„Терминалът на логистичен оператор е повреден. Руските сили продължават атаките си срещу Запорожие“, написа Федоров, цитиран от БТА.

Руски дрон е ударил и нанесъл щети на помещенията, предизвиквайки пожар.

Предварителните данни сочат, че няма жертви, допълни ръководителят на Запорожката областна военна администрация.