Делхи привика американски дипломат заради атаки по кораби с индийци

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Индийското външно министерство днес извика американския шарже д'афер Джейсън Мийкс и заявя пред него, че "смъртоносните военни" удари, нанасяни от силите на САЩ по търговски кораби с индийци в екипажа край бреговете на Оман, са недопустими, предаде индийската национална новинарска агенция ПТИ, цитоирана от БТА.

Индия предприе тази стъпка, след като трима индийски граждани, членове на екипажа на петролен танкер, бяха убити при американска атака.

Мийкс беше извикан в индийското външно министерство и в сряда вечерта.

"Пред него изразихме категоричен протест срещу продължаващите атаки, извършвани от военноморските сили на САЩ в Оманския залив по плавателни съдове с индийски моряци на борда. Такива атаки вече доведоха до трагичната и предотвратима смърт на трима индийци", пише в изявление на дипломатическото ведомство.

Индийското външно министерство още веднъж "изрази дълбокото си безпокойство от употребата на смъртоносна сила срещу гражданското корабоплаване". "Подобни действия са недопустими и подкопават безопасността, сигурността и стабилността на международната морска търговия в един чувствителен регион в настоящите трудни времена", се добавя в текста.

Изявлението на индийското външно министерство е първото публично потвърждение от страна на Делхи, че военноморските сили на САЩ са нанесли удари по три кораба с индийски граждани на борда.

На 8 юни американските сили атакуваха плаващия под флага на Палау петролен танкер "Маривекс", на който имаше 24 индийски моряци. Всички членове на екипажа бяха спасени. На 10 юни САЩ удариха друг танкер под флага на Палау - "Сетебело", като убиха трима от 24-те индийски моряци.

Вчера бе атакуван трети плавателен съд - танкерът "Джалвир", плаващ под флага на Гвинея-Бисау и с 20 индийски моряци на борда.

Говорителят на индийското външно министерство Рандир Джайсвал вчера заяви, че ударите по "Сетебело", "Маривекс" и "Джалвир" са били нанесени от военноморските сили на САЩ. Джайсвал посочи, че два от трите кораба са били обект на санкции, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към американското министерството на финансите, докато третият танкер е бил класифициран като рисков.

Службата за контрол на чуждестранните активи се занимава с финансово разузнаване и предприема действия срещу кораби, които са свързани с нарушаването на американските санкции срещу продажбата на ирански и руски петрол.