Украйна иска още 20 милиарда, за да изпепели Русия

Украйна ще поиска допълнителни 20 милиарда долара от своите съюзници, за да затвърди временното си предимство на бойното поле спрямо Русия, съобщава високопоставен представител на украинското министерство на отбраната пред "Политико".

„Всички виждат, че Русия гори, а ние искаме тя да гори още повече. Но за това са необходими финансови ресурси", заявява източникът, пожелал анонимност.

Официалното искане за финансиране ще бъде отправено на 18 юни по време на следващата среща на Контактната група за отбрана на Украйна, известна още като формата „Рамщайн", където съюзническите държави координират военната и финансовата подкрепа за Киев.

Темата вече е била обсъждана от украинския министър на отбраната Михайло Федоров и други представители на правителството в разговори с делегации от Норвегия, Швеция, Германия и Канада.

Според украинския представител отделните държави ще бъдат помолени да предоставят между 2 и 6 милиарда долара, за да бъде достигната общата цел от 20 милиарда. Средствата могат да бъдат предоставени както под формата на безвъзмездна помощ, така и като заем.

Очаква се въпросът за подкрепата за Украйна да бъде сред основните теми и на юлската среща на лидерите на НАТО в Анкара, в която украинският президент Володимир Зеленски ще участва.

За 2025 г. украинският отбранителен бюджет възлиза на около 4,4 трилиона гривни (85 милиарда евро), като исканите допълнителни 20 милиарда долара ще бъдат извън тази сума.

Украйна отделя приблизително 40% от своя брутен вътрешен продукт за отбрана – най-високият дял в света. Според Министерството на отбраната на страната международните партньори вече са поели ангажименти за военна помощ в размер на 38 милиарда долара през тази година. Ако бъдат осигурени и допълнителните 20 милиарда, общата подкрепа ще се доближи до целта от 60 милиарда долара двустранна помощ, поставена от генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Средствата ще бъдат насочени към укрепване на противовъздушната отбрана, закупуване на допълнителни оръжия чрез програмата на НАТО за снабдяване на Украйна с американско въоръжение, както и към придобиването на повече дронове, боеприпаси, средства за радиоелектронна борба и оръжия с голям обсег. Част от финансирането ще бъде използвано и за директни поръчки към украински отбранителни компании.

Основната цел е да бъде запазен и разширен натискът върху Русия чрез все по-ефективни украински удари.

През последните месеци Киев значително е развил своите безпилотни и ракетни технологии. Украинските сили провеждат многопластова кампания – от малки дронове, които затрудняват действията на фронтовата линия, до безпилотни системи със среден обсег, атакуващи руската логистика и транспортна инфраструктура. Паралелно с това се извършват удари дълбоко в руска територия срещу заводи, петролни рафинерии, пристанища и други стратегически обекти.

„Украинските безпилотни системи успешно изпълняват задачи на различни нива – от операции на фронта до удари по ключови цели на стотици километри навътре в територията на противника", заяви Зеленски в социалните мрежи.

Според украинския представител помощта от държави като Германия, Норвегия и Нидерландия е изиграла важна роля за промяната на динамиката във войната.

Засилените украински атаки са накарали руския президент Владимир Путин да настоява за допълнително укрепване на руската противовъздушна отбрана.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова остро разкритикува исканията на Киев за ново финансиране. По думите ѝ „всеки път се повтаря една и съща история – Киев иска още пари", като тя определи ситуацията като пример за „политическо самонараняване".

От украинска страна обаче смятат, че настоящият момент е ключов и че натискът върху Русия трябва да бъде увеличен, преди Москва да успее да възстанови военното си предимство.

„Прозорецът на възможностите постепенно се затваря", предупреждава украинският представител. „Русия се адаптира бързо и проявява сериозна иновативност. Ако ѝ дадем време отново да се приспособи, може да пропуснем единствения реален шанс тази война да приключи чрез истински преговори. А ако Русия успее да разработи свои собствени дронове със среден обсег за масирани удари, това би било катастрофа за нас."