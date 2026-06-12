Украйна алармира за вероятна руска атака с балистичната ракета „Орешник“

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Украинските военновъздушни сили (ВВС) предупредиха днес гражданите за страната за вероятно ново изстрелване на руската балистична ракета със среден обсег „Орешник“ – потенциално опустошително оръжие, на което може да бъдат поставяни множество бойни глави, което Москва вече е използвала три пъти срещу съседната страна, предадоха ДПА и БТА.

„Съществува голяма вероятност такава ракета да бъде изстреляна в рамките на следващите 24 часа от изпитателния полигон Капустин Яр в южната руска Астраханска област“, съобщиха украинските ВВС в социалните мрежи, като подчертаха, че предупрежденията за въздушна тревога трябва да се приемат сериозно.

Малко преди полунощ вчера украинската армия издаде ново предупреждение за балистична ракетна атака за цялата страна, продължило малко под 14 минути. В крайна сметка обаче ракета не беше изстреляна.

Според съвпадащи руски и украински информации Русия вече е използвала ракетата срещу Украйна три пъти от 2024 г .

При ударите по цели в Днепър, в западната Лвовска област и град Била Церква, близо до столицата Киев, ракетата обаче е била без бойни глави.

С приблизителен обсег до 6000 километра, ракетата „Орешник“, която се движи с няколко пъти по-висока скорост от тази на звука, може лесно да достигне цели в Западна Европа в рамките на минути.

Украйна, която повече от четири години отблъсква руската инвазия с подкрепата на Запада, все още не разполага със средства за защита срещу тази ракета.