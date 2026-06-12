Ливански депутат и посланикът на САЩ обсъдиха преговорите във Вашингтон

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Председателят на комисията по финанси и бюджет в ливанския парламент, депутатът Ибрахим Канаан, се срещна днес с посланика на САЩ в Ливан Мишел Иса в своята резиденция в Баяда, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА), цитирана от БТА.

Разговорите между двамата продължиха повече от 90 минути.

Основен акцент в обсъжданията бяха развитието на ситуацията в Ливан и региона, както и текущите преговори във Вашингтон и тяхното значение за постигането на прекратяване на огъня, укрепването на ливанския суверенитет и стабилност и създаването на необходимите условия за възстановяване на страната.

По време на срещата бяха разгледани и финансовите и икономическите реформи, насочени към възстановяване на доверието в Ливан, насърчаване на икономическото възстановяване, защита на правата на вложителите и преструктуриране на финансовия сектор.

Двете страни също така обсъдиха значението на подкрепата за ливанската армия и укрепването на нейната способност да изпълнява своите задължения, да утвърждава властта на държавата и да разширява присъствието на държавните институции на цялата територия на Ливан.