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Разследват бившия испански премиер Сапатеро за данъчна измама

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Хосе Луис Родригес Сапатеро кадър: youtube @LaVanguardia

Срещу бившия испански премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро, който вече е обект на разследване за търговия с влияние, започна разследване за данъчна измама и контрабанда, след като при претърсване в негово притежание бяха намерени бижута, заяви испанската съдебна власт, цитирана от Франс прес.

АФП отбелязва, че Сапатеро е фигура с историческо значение, която се ползва с голямо уважение в средите на испанската левица.

Той е обвинен в това, че не може да представи доказателства, че е платил мита, такси или данъци във връзка с вноса на бижутата, които са на обща стойност 1 323 915 евро, информира БТА. 

Хосе Луис Родригес Сапатеро кадър: youtube @LaVanguardia

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