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Макрон и Мелони ще се срещнат в Антиб на 25 юни, обсъждат отбраната и космоса

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Френският президент Еманюел Макрон и италианската министър-председателка Джорджа Мелони СНИМКА: X/@izivkov

Френският президент Еманюел Макрон ще приеме на 25 юни италианската министър-председателка Джорджа Мелони в Антиб, в Южна Франция, в рамките на официална френско-италианската среща, съобщи канцеларията на Макрон, цитирана от световните агенции.

“Срещата ще даде възможност за задълбочаване на френско-италианското сътрудничество в няколко стратегически сектора, по-специално в отбраната, космоса, енергетиката и инфраструктурата”, се казва в изявлението и се добавя, че двамата лидери освен това ще посетят и централата на френско-италианската космическа компания “Талес Аления Спейс” в близкия средиземноморски град Кан, пише БТА. 

 

Френският президент Еманюел Макрон и италианската министър-председателка Джорджа Мелони СНИМКА: X/@izivkov

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