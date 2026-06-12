Макрон и Мелони ще се срещнат в Антиб на 25 юни, обсъждат отбраната и космоса

Френският президент Еманюел Макрон ще приеме на 25 юни италианската министър-председателка Джорджа Мелони в Антиб, в Южна Франция, в рамките на официална френско-италианската среща, съобщи канцеларията на Макрон, цитирана от световните агенции.

“Срещата ще даде възможност за задълбочаване на френско-италианското сътрудничество в няколко стратегически сектора, по-специално в отбраната, космоса, енергетиката и инфраструктурата”, се казва в изявлението и се добавя, че двамата лидери освен това ще посетят и централата на френско-италианската космическа компания “Талес Аления Спейс” в близкия средиземноморски град Кан, пише БТА.