Сирия възстанови консулството си в турския град Газиантеп след 15-годишно прекъсване

С официална церемония Сирия отново отвори консулската си служба в югоизточния турски град Газиантеп след 15-годишно прекъсване, предизвикано от гражданската война в арабската страна, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“, цитиран от БТА.

По информация на медията на церемонията, която е проведена вчера, са присъствали заместник-министърът на външните работи на Турция Али Йозел, валията на Газиантеп Кемал Чебер, кметицата на града Фатма Шахин и сирийският външен министър Асад аш Шибани.

Новината идва на фона на по-широко затопляне на отношенията между Турция и Сирия след падането на сирийския президент Башар Асад в края на 2024 г., което включва усилия за възстановяване на официалните дипломатически канали между двете страни. В този контекст в края на миналата година Турция назначи тогавашния заместник-министър на външните работи Нух Йълмаз за посланик на страната в Дамаск и възстанови посолството си в града след 13-годишно прекъсване. Към настоящия момент Сирия все още няма посланик в Анкара.