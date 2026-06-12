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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23030939 www.24chasa.bg

Сирия възстанови консулството си в турския град Газиантеп след 15-годишно прекъсване

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Сирия възстанови консулството си в турския град Газиантеп след 15-годишно прекъсване

С официална церемония Сирия отново отвори консулската си служба в югоизточния турски град Газиантеп след 15-годишно прекъсване, предизвикано от гражданската война в арабската страна, съобщи сайтът „Хюриет дейли нюз“, цитиран от БТА. 

По информация на медията на церемонията, която е проведена вчера, са присъствали заместник-министърът на външните работи на Турция Али Йозел, валията на Газиантеп Кемал Чебер, кметицата на града Фатма Шахин и сирийският външен министър Асад аш Шибани. 

Новината идва на фона на по-широко затопляне на отношенията между Турция и Сирия след падането на сирийския президент Башар Асад в края на 2024 г., което включва усилия за възстановяване на официалните дипломатически канали между двете страни. В този контекст в края на миналата година Турция назначи тогавашния заместник-министър на външните работи Нух Йълмаз за посланик на страната в Дамаск и възстанови посолството си в града след 13-годишно прекъсване. Към настоящия момент Сирия все още няма посланик в Анкара. 

 

Сирия възстанови консулството си в турския град Газиантеп след 15-годишно прекъсване

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