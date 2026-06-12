Илон Мъск стана първият човек с над 1 трилион долара богатство (Снимки)

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Илон Мъск стана първият човек в историята с лично богатство над 1 трилион долара, след като неговата компания SpaceX излезе на борсата в Ню Йорк.

SpaceX започна да се търгува в петък след най-голямото първоначално публично предлагане в историята, което създаде условия Илон Мъск да се превърне в първия трилионер в света след безпрецедентното търсене на акции на неговата аерокосмическа компания SpaceX, съобщи Forbes.

Тя започна да се търгува на борсата Nasdaq в петък в 16:30 часа българско време под тикера "SPCX". Ръководителите на SpaceX Мъск и Гвин Шотуел удариха камбаната за откриване на борсата Nasdaq в Ню Йорк.

Акциите на SpaceX за първи път са достъпни за покупка от широката публика.

SpaceX определи окончателната цена на акциите си при първичното публично предлагане на 135 долара за акция, което го утвърди като най-голямото първично публично предлагане в историята и осмата по големина компания по пазарна капитализация с 1,77 трилиона долара, изпреварвайки Saudi Aramco (1,75 трилиона долара) и Tesla.

Само мащабът на първичното публично предлагане (IPO) на SpaceX при нормални обстоятелства би оправдал внимателна проверка от страна на Комисията за ценни книжа и борси (SEC) и отчитане на нуждите на инвеститорите. Но обстоятелствата не са нормални: редица допълнителни фактори засилват опасенията и налагат SEC да предприеме действия, за да изпълни задълженията си за защита на инвеститорите и за запазване на пазарния интегритет, като отложи IPO-то.

Майката на бизнесмена Мей Мъск бе първият член на семейството, заснет да пристига на Nasdaq за дебюта на SpaceX. Мей Мъск СНИМКА: Ройтерс

„Дадох на SpaceX шанс за успех от по-малко от 10%", заяви Илон Мъск пред служителите в централата на компанията Starbase преди откриването на борсовата сесия.

Банките, които са гарантирали IPO-то на SpaceX, ще си тръгнат с общо 500 милиона долара под формата на комисионни.

Goldman Sachs и Morgan Stanley ще приберат по около 100 милиона долара всяка, а след тях се нареждат другите водещи гаранти - Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase, които ще получат по около 75 милиона долара. СНИМКА: Ройтерс

Комисионните на тези пет банки съставляват около 85% от общия размер на комисионните.

"Независимо кой гледа това, SpaceX иска да може да ви отведе на Луната, на Марс и в крайна сметка още по-далеч", заяви Мъск по време на обръщението си към служителите.

Първите така наречени „индикации за интерес" към акциите на SpaceX започват да пристигат на търговските пултове на Уолстрийт.

Те сочат, че цената на акциите на SpaceX ще се установи около 175 долара за акция, което представлява ръст от около 30% спрямо цената при първичното публично предлагане (IPO) от 135 долара за акция.

Тези индикации се изпращат преди стартирането на първоначалното публично предлагане и се използват от търговските пултове за определяне на първата цена на сделката въз основа на търсенето и предлагането на акциите.

Лесли Пикер от CNBC, която докладва от бюрото на Morgan Stanley, отбеляза, че това е дълъг процес и вероятно ще минат още няколко часа, преди акциите да отворят. СНИМКА: Ройтерс

„Това е перфектна бърза топка точно по средата. Хората ще кажат, че всичко е станало честно, а тези, които са имали предвидливостта да заявят акции, са се справили добре", каза Джим Крамер от CNBC в предаването Squawk on the Street за индикацията.