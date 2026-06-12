Стармър: Не съм загубил авторитета си, ще се боря да остана на поста

Британският премиер Киър Стармър отхвърли твърдението, че е загубил авторитета си и заяви, че ще се бори да остане на поста, като подчерта, че който да било негов евентуален приемник би се сблъскал със същите финансови затруднения, предадоха Ройтерс и БТА.

Премиерът каза това ден след като министърът на отбраната Джон Хийли подаде оставка и обвини Стармър, че е неспособен да осигури необходимите ресурси за поддържане на сигурността на страната, с което нанесе удар по авторитета му.

„Няма да се откажа“, заяви Стармър пред Би Би Си, като това е първият му публичен коментар след изненадващата оставка на Хийли.

Тъй като се очаква конкурентите му да започнат надпревара за поста му в следващите седмици или месеци, Стармър заяви, че ще се бори срещу всяко предизвикателство. „Нека да бъда ясен с вас, това не е въпрос на лична суета, не е въпрос на упоритост, а произтича от много дълбоко чувство за дълг. Бях избран да служа на тази страна, въпреки трудните обстоятелства. Точно това и правя“, каза той.

Стармър отхвърли критиките на Хийли, като заяви, че отбраната и сигурността са негови основни приоритети и ще останат такива всеки път, когато правителството трябва да взема решения за разходите в бъдеще.

Той заяви, че вече е взел „безкомпромисни“ решения за съкращаване на бюджетите на други ведомства, за да насочи повече средства към инвестиции в отбраната.

„Който и да е премиер ще бъде изправен пред същите предизвикателства, пред които съм изправен и аз. Нищо от това няма да се промени“, каза Стармър.