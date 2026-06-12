Външните министри от ЕС ще обсъдят разширяване на санкциите срещу Русия следващата седмица

Съветът на ЕС по външни работи ще обсъди без гласуване следващата седмица предложението на Европейската комисия за разширяване на санкциите срещу Русия заради войната в Украйна. Това сочи дневният ред на предстоящото заседание в Люксембург.

Комисията предложи по-рано тази седмица да бъде въведена забрана за достъп до ЕС на руски войници, сражавали се срещу украинската страна. Предвиждат се също нови ограничения срещу т. нар. руски сенчест флот за търговия с горива, както и добавяне на още 30 руски банки, свързани със сделки с криптовалути. ЕК очаква гласуването по предложенията да се състои преди лятната ваканция на европейските институции.

Министрите ще изслушат своя украински колега Андрий Сибига и ще имат работна среща с арменския външен министър Арарат Мирзоян. Съветът на ЕС ще обсъди също отношенията с Китай и обстановката в Иран, Ливан и Газа.