Вселенският патриарх: Малцинствата не трябва да се въвличат в напрежението между Турция и Гърция

В ексклузивно интервю за турския вестник „Хюриет“, което бе публикувано днес, вселенският патриарх Вартоломей коментира актуални въпроси, свързани с отношенията между Турция и Гърция, като призова малцинствата на двете страни да не се въвличат в споровете между тях и подчерта важността от поддържането на диалога между тях.

В интервюто Вартоломей подчерта, че гръцката общност в Турция и турската общност в Гърция не са представители на двете държави и заяви: „В светлината на нашия собствен опит мога да кажа, че не е справедливо положението на малцинствата в двете страни да се оценява според хода на турско-гръцките отношения. Никой не бива да ни превръща в „заложници“ на политически конфликти и сметки“.

Вселенският патриарх също така отбеляза, че в Турция са били предприети значителни стъпки, особено в периода между 2000 и 2010 година, които са допринесли за подобряване на положението на немюсюлманските малцинства в обществото и на отношенията им с държавната администрация, пише БТА.

Попитан относно начините за подобряване на гръцко-турските отношения, Вартоломей посочи поддържането на диалога между двете страни като основен елемент, заявявайки: „Вселенската патриаршия и самият аз винаги сме насърчавали помирението и, разбира се, диалога. Защото диалогът е единственият начин за разрешаване на всякакви разногласия между хора, народи и държави. Той позволява взаимно опознаване, по-добро разбиране, премахване на недоразуменията и отстраняване на предразсъдъците. Затова приветстваме ангажимента на лидерите на двете страни към диалог и тяхната решимост да укрепят трайното сътрудничество между двата народа и да установят мир в региона“.

В интервюто вселенският патриарх също така изрази надежда относно повторното отваряне на Православната семинария на остров Хейбелиада край Истанбул, като посочи, че за момента основна отговорност за това носи турското министерство на образованието. „Докато съм жив, се надявам да стана свидетел на това и да видя нашето училище възродено с нови ученици в класните му стаи. Ако бъде дадено разрешение за неговото функциониране, бихме искали да го открием заедно с участието на президента (на Турция) Реджеп Тайип Ердоган“, сподели още Вартоломей.