"Хизбула" изрази увереност, че сделката между САЩ и Иран ще включва Ливан

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Ливанското ислямистко и проиранско движение "Хизбула" изрази днес увереност, че сделка между САЩ и Иран ще включва договореност за Ливан, предадоха Ройтерс и БТА.

"Хизбула" влезе в регионалния конфликт, в подкрепа на Иран, на 2 март, като откри огън срещу Израел. Това доведе до израелска офанзива в Ливан.

Ирански представители многократно подчертават, че едно по-широко споразумение трябва да включва договорка за прекратяване на боевете в Ливан.

"Имаме пълна вяра в Ислямската република . . ., вярваме, че тя ще настоява за споразумение, което да включва Ливан", заяви политикът от ислямисткото движение Хасан Фадлала пред телевизията на "Хизбула" - "Ал Манар".

Израелските сили окупираха части от Южен Ливан. Ливанската новинарска агенция ННА съобщи днес за израелски въздушни удари по градове и села в Ливан.

Войната в Ливан продължава въпреки няколкото примирия, обявени от САЩ, които играят ролята на посредник между правителствата на Ливан и Израел.

"Хизбула" не участва в преговорите с Израел и настоява ливанското правителство да се изтегли от тях.