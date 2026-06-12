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Няма пострадали или загинали българи при катастрофата в Хърватия

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Кадър отдалеч на мястото на инцидента Кадър: Фейсбук/LIKACLUB.eu

По информация на българското посолство в Загреб, няма пострадали или загинали български граждани при пътния инцидент в Хърватия, при който е участвал автомобил с български регистрационни номера. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) в отговор на запитване от БТА. Задържаният, управлявал автомобила, също не е български гражданин, допълниха от МВнР.

Един човек е загинал, а девет други са ранени при пътнотранспортно произшествие близо до Подудбина, Южна Хърватия в четвъртък, предаде ХИНА. В катастрофата е участвал автомобил с българска регистрация, предполагаемо използван за трафик на нелегални мигранти, съобщи местната полицията, добавяйки, че шофьорът е избягал от местопроизшествието, но по-късно е бил арестуван. Шофьорът е избягал от местопроизшествието, оставяйки ранените пътници в превозното средство, но е бил проследен в близка гора и арестуван, уточниха от полицията, пише БТА. 

До този момент хърватската полиция не е обявила националността на пострадалите и на загиналия при катастрофата, както и националността на арестувания шофьор.

Кадър отдалеч на мястото на инцидента Кадър: Фейсбук/LIKACLUB.eu

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