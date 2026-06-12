Румънски инфлуенсър, участвал в кампанията на Джорджеску, е обвинен в данъчни измами

Румънският инфлуенсър Макавали, който участваше в кампанията в ТикТок в подкрепа на бившия крайнодесен кандидат за президент Калин Джорджеску и е близък с евродепутатката и лидер на партия „SOS Румъния“ Диана Шошоака, е поставен под съдебен контрол за 60 дни по дело за данъчни измами, съобщава телевизия Диджи 24.

Според цитирани от изданието съдебни източници обвиненията са свързани с доходи, получени от онлайн дейности, които не са били декларирани.

Инфлуенсърът, чието истинско име е Александру Зидару, беше задържан снощи за 24 часа, а днес се яви на изслушване в прокуратурата към Букурещкия съд. На излизане от прокуратурата той заяви, че поема отговорност за деянията, в които е обвинен, и ще възстанови нанесените на държавата щети.

„Това е старото дело, за което всички знаете - от 2024 г., по което бях обвинен, че не съм плащал данъци за подаръците, които съм получавал в ТикТок“, обясни Макавали, като уточни, че размерът на щетите е около 38 000 евро и добави, че е единственият обвиняем по това дело, информира БТА.

„Аз съм единственият обвиняем, така че няма върху кого да хвърля вината (…) Поемам отговорността за това, че не съм платил данъците за подаръците, които съм получил в съответния период“, заяви още Александру Зидару.

Той добави, че няма да обжалва наложената му мярка съдебен контрол и че ще се опита да покрие задълженията си към държавата.

Същевременно прокурорите наложиха запор върху една къща и два парцела, притежавани от Зидару, с оглед на възстановяването на щетите от над 500 000 леи (95 450 евро) по делото, по което е обвинен в данъчни измами, информира Аджерпрес.

Агенцията отбелязва, че според обвинението общият размер на щетите възлиза на 531 047 леи (над 101 000 евро), от които 235 348 леи (над 34 000 евро) представляват основното данъчно задължение, а 295 699 леи (над 56 000 евро) са наказателните лихви.

Сайтът Зиаре припомня, че Макавели беше съветник на лидерката на крайнодясната партия „SOS Румъния“ Диана Шошоака и кандидат на последните избори за кмет на Букурещ, като впоследствие се оттегли в полза на независимата кандидатка Анка Александреску, която беше подкрепена от крайнодесния Алианс за обединение на румънците (АУР).

Също така той участваше в кампанията в ТикТок в подкрепа на бившия независим кандидат за президент Калин Джорджеску, който спечели първия кръг на отменените впоследствие президентски избори през 2024 г.

През декември 2024 г. шестима инфлуенсъри бяха разпитани от полицията във връзка с популяризирането в ТикТок на кампанията на Калин Джорджеску. Обиски имаше и във фирма, която беше заподозряна, че е управлявала платформа, чрез която инфлуенсърите са получавали заплащане, за да подкрепят Джорджеску.

Джорджеску, почти неизвестен дотогава крайнодесен кандидат, спечели първия тур на президентските избори на 24 ноември 2024 г. благодарение на активна кампания в социалните мрежи, най-вече в ТикТок. Същевременно той декларира „нула леи“ разходи за промотирането си. Доклади на разузнаването обаче показаха, че популяризирането му в социалните мрежи е ставало срещу заплащане. Впоследствие Конституционният съд анулира изборите заради съмнения за външна намеса.