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Facebook се срина

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Социалната мрежа Facebook и приложението Messenger се сринаха за около 30 минути. За това информират техни потребители. 

Сривът е отчетен около 16.40 часа.

Стотици нямат достъп до приложенията.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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