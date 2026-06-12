Facebook се срина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Социалната мрежа Facebook и приложението Messenger се сринаха за около 30 минути. За това информират техни потребители.

Сривът е отчетен около 16.40 часа.

Стотици нямат достъп до приложенията.