Facebook се срина

Социалната мрежа Facebook и приложението Messenger се сринаха за около 30 минути. За това информират техни потребители.
Сривът е отчетен около 16.40 часа.
Стотици нямат достъп до приложенията.
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Социалната мрежа Facebook и приложението Messenger се сринаха за около 30 минути. За това информират техни потребители.
Сривът е отчетен около 16.40 часа.
Стотици нямат достъп до приложенията.
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