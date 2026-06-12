Тръмп: Фалшиви новини са разпространените от Иран условия за споразумение

Условията, които Иран е разкрил чрез фалшиви новини, нямат нищо общо с условията, които бяха договорени в писмен вид. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в своя публикация в социалната си мрежа Truth Social.

"Това, което казаха, включително слабото и жалко изявление за сключването на споразумение, няма нищо общо с истината. Много непочтени хора, с които да се работи. С тях няма такова нещо като добросъвестно сътрудничество. Невероятно! И освен това, напълно отблъснатият им дрон-удар снощи срещу индийски кораби, напускащи Ормузкия пролив, е напълно недопустим. По-добре да се стегнат и то бързо!", посочи американският президент.

По-рано днес иранската информационна агенция Мехр публикува документ, за който твърди, че е проект на рамково споразумение между Иран и САЩ, насочено към прекратяване на военните действия в Близкия изток.