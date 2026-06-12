Задържаха 20-годишен, прострелял 12 човека на уличен фестивал в Охайо

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Полицията в американския щат Охайо арестува мъж, заподозрян за стрелбата в района на уличен фестивал в град Толедо, при която бяха ранени 12 души, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Задържаният е 20-годишен мъж на име Елджей Крисп-Кар, като срещу него са повдигнати обвинения в 11 случая на тежко нападение.

Инцидентът стана в събота по време на фестивала "Олд Уест енд", който се провежда в парк в старта част на Толедо.

Според полицията причина за стрелбата е ескалиралото напрежение между две враждуващи групи. В хода на спречкването двама души са извадили огнестрелни оръжия и са започнали да стрелят един срещу друг.

Самите стрелци обаче не са получили наранявания.

В наказателна жалба, подадена в Общинския съд на Толедо, един от разследващите полицаи описва видеозапис, на който се вижда как Крисп-Кар участва в спречкването. От записа става ясно, че първите изстрели са произведени от друг човек. В този момент Крисп-Кар се отдалечава и открива огън, пише още разследващият полицай. Той посочва, че е идентифицирал Крисп-Кар въз основа на свидетелски показания, проучване на профили в социалните мрежи и кадри, с които разполагат правоохранителните органи.

Властите са издали заповед за арест на още един заподозрян за стрелбата, но той все още се издирва.

Стотици хора участваха в ежегодния фестивал в историческия квартал в град Толедо, който се намира на западния бряг на езерото Ери, на около 90 км югозападно от Детройт. Организаторите отмениха втория от на събитието заради стрелбата.