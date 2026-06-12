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Пакистан съобщи, че има напредък в преговорите между САЩ и Иран

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Исхак Дар КАДЪР: Екс/@raaznewsen

Пакистан съобщи за напредък в преговорите между САЩ и Иран за прекратяване на конфликта в Близкия изток, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

След телефонен разговор с ръководителката на европейската дипломация Кая Калас, пакистанският външен министър Исхак Дар заяви, че "двете страни приветстват напредъка, постигнат чрез постоянна дипломатическа работа".

Освен това двете страни "изразяват надеждата си, че тези усилия скоро ще доведат до трайно разбиране и мирно решение", се казва в изявление на канцеларията на пакистанския министър в социалната платформа "Екс".

САЩ и Иран си общуват с посредничеството на Пакистан през последните седмици. През април американски и ирански представители се срещнаха в Исламабад.

Исхак Дар КАДЪР: Екс/@raaznewsen

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