Мелони прие в римския дворец "Дория Памфили" президента на Южна Кореа

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Премиерът на Италия Джорджа Мелони прие в римския дворец "Вила Дория Памфили" президента на Южна Кореа И Дже-мьон, съобщиха Ройтерс и АНСА, цитирани от БТА.

По време на срещата двамата се договориха да задълбочат двустранното сътрудничество. Те подписаха и меморандум в тази насока.

Двамата лидери дискутираха и по-задълбоченото сътрудничество в областта на полупроводниците и във високотехнологичния отрасъл, в това число изкуствения интелект, космоса, автомобилостроенето и енергетиката.

Меморандумът включва и сътрудничество между малките и средните предприятия и сътрудничество в областта на социалната икономика.

Двете страни подписаха и план за стратегически действия, в който се отбелязва и стремеж за реформа на Съвета за сигурност на ООН, за да бъде той по-представителен и по-ефикасен.

По време на срещата двамата лидери също така обсъдиха и международни въпроси, сред които стабилността на Индо-тихоокеанския регион и усилията за отваряне на Ормузкия проток.

По-късно днес Мелони и И ще се срещнат в Рим и с представители на компании от двете страни.