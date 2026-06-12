Нова ледена епоха заплашва Европа

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В Северния ледовит океан се е появила загадъчна студена зона и според учените това е признак, че едно от най-важните океански течения е на прага на колапс.

Докато останалата част от световните океани се затоплят на фона на набиращия сила климатичен феномен Ел Ниньо, един участък от океана югоизточно от Гренландия упорито си остава студен.

От десетилетия учените се чудят защо тази "дупка" се охлажда, докато навсякъде другаде се затопля.

Сега група изследователи твърди, че причината е забавянето на критично важната Атлантическа меридионална циркулация (AMOC).

AMOC е обширна мрежа от океански течения, пренасящи топлина от тропиците към Европа, като Гълфстрийм е само малка част от нея.

Въпреки това, последните данни сочат, че предизвиканите от човека климатични промени може би довеждат тази система до преломен момент, който би могъл да предизвика нейния тотален колапс.

Ако AMOC се срине, това ще хвърли Северна Европа в „нова ледена епоха" и ще предизвика глад, като наруши жизненоважните мусонни дъждове в Африка и Азия.

Водещият автор на изследването, професор Стефан Рамсторф от Потсдамския университет, заяви пред New Scientist: „Дори ако в някои модели изглежда възможно студената зона да е причинена от атмосферата, всъщност данните показват, че тя се дължи на океана."

AMOC играе ключова роля за поддържането на стабилността на настоящия климат на планетата, като пренася топлина, хранителни вещества и въглерод по целия свят. „Двигателят", който задвижва този глобален конвейер, са студените, солени води, които се образуват в Северния Атлантик около Гренландия.

Докато тази плътна вода потъва към дъното на океана, топлата вода от тропиците се привлича на север, а цикълът поддържа движението на теченията.

Учените обаче са загрижени, че сладката вода от топящите се ледници на Гренландия нарушава този процес, като разрежда водата и я прави по-малко плътна.

Проучвания показват, че AMOC вече е забавила скоростта си с около 15 процента от средата на 20-ти век насам поради климатичните промени и в бъдеще може да бъде доведена до пълен колапс.

Тъй като забавянето на AMOC би довело до по-малко топла вода, достигаща Северния ледовит океан, учените предположиха, че това може да е част от обяснението за „студените петна".

Въпреки това, преките наблюдения на AMOC датират само от около 20 години, което прави трудно установяването на силна връзка.

По същия начин други изследователи предложиха конкурентна теория, като твърдят, че „студените петна" всъщност се причиняват от променящите се ветрови условия.

През 2022 г. учени заявиха, че бързото затопляне в Арктика е изместило струйния поток над района на „студените петна" и че тези силни западни ветрове извличат повече топлина от океана.

Въпреки това група изследователи, ръководени от професор Рамсторф, сега твърди, че е открила убедителни доказателства, свързващи „студените петна" със забавянето на AMOC.

Вместо да използват компютърни климатични модели, изследователите са използвали „климатични реанализи", които се основават на директни измервания от сателити, буйове и кораби, съобщава "Дейли мейл".

Те са установили, че загубата на топлина на повърхността всъщност е намаляла в „студените петна" от 1995 г. насам, което означава, че вятърът не отнема повече топлина.

По същия начин те открили, че студената зона се охлажда не само на повърхността, но и на 1000 м под вълните.

Според изследователите това ясно показва, че „дупката в затоплянето" се причинява от промяна в начина, по който океанските течения разпределят топлината, а не от вятъра.

Това е от жизненоважно значение, защото би превърнало студената зона в Северния ледовит океан в един от „ранните предупредителни сигнали", че AMOC отслабва.

В статията си, публикувана в Geophysical Research Letters, изследователите заключават: „Нашият анализ подкрепя интерпретацията на наблюдаваната „студена зона" като признак за отслабване на AMOC."

В по-краткосрочен план това означава, че студената маса може да застраши и „субполярния вихър" - огромно завихрящо се течение, което обгражда Северния ледовит океан. Това течение спомага за изтласкването на солена вода към повърхността, което подхранва процеса на охлаждане и потъване, задвижващ AMOC.

Въпреки това, ако субполярният вихър престане да функционира, това всъщност би охладило Обединеното кралство и Северна Европа дори по-бързо, отколкото при пълен колапс на AMOC.

Професор Рамсторф предупреждава: „Преминаването на субполярния вихър през този критичен праг може да доведе до сериозни климатични последици в Западна Европа още през 2040 г. ".