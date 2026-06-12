Представител на US правителството: Иран се съгласи да сложи край на ядрената си програма

Високопоставен представител на американското правителство заяви, че Иран се е съгласил да сложи край на ядрената си програма и да унищожи обогатения си уран. Това стана, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Техеран в лъжа относно обсъжданите от двете страни условия за мирно споразумение, съобщи Франс прес.

"Те се съгласиха с това", каза за АФП американският представител и изброи пет основни точки, формулирани по следния начин: "иранският ядрен материал ще бъде унищожен или премахнат", "ядрената програма ще бъде прекратена", "техните активи няма да бъдат размразени, докато не изпълнят условията", "Ормузкият проток ще бъде отворен", "Иран повече няма да финансира терористични групировки".

По-рано днес официалната иранска държавна новинарска агенция ИРНА предаде, че съгласно условията на проектоспоразумението с Вашингтон за край на войната Техеран няма да се откаже от контрола върху Ормузкия проток и че Ислямската република ще продължи твърдо да отстоява правото си да обогатява уран.

Тръмп реагира остро на тази информация и написа в социалната си мрежа Truth social, че разпространените в медиите коментари на Иран относно споразумението със САЩ нямат нищо общо с условията, които са били договорени.