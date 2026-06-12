ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И в двата първи мача на световното влезе гол в 67-...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23032115 www.24chasa.bg

Представител на US правителството: Иран се съгласи да сложи край на ядрената си програма

1756
Капитолия във Вашингтон Снимка: Pixabay

Високопоставен представител на американското правителство заяви, че Иран се е съгласил да сложи край на ядрената си програма и да унищожи обогатения си уран. Това стана, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Техеран в лъжа относно обсъжданите от двете страни условия за мирно споразумение, съобщи Франс прес.

"Те се съгласиха с това", каза за АФП американският представител и изброи пет основни точки, формулирани по следния начин: "иранският ядрен материал ще бъде унищожен или премахнат", "ядрената програма ще бъде прекратена", "техните активи няма да бъдат размразени, докато не изпълнят условията", "Ормузкият проток ще бъде отворен", "Иран повече няма да финансира терористични групировки".

По-рано днес официалната иранска държавна новинарска агенция ИРНА предаде, че съгласно условията на проектоспоразумението с Вашингтон за край на войната Техеран няма да се откаже от контрола върху Ормузкия проток и че Ислямската република ще продължи твърдо да отстоява правото си да обогатява уран.

Тръмп реагира остро на тази информация и написа в социалната си мрежа Truth social, че разпространените в медиите коментари на Иран относно споразумението със САЩ нямат нищо общо с условията, които са били договорени.

Капитолия във Вашингтон Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Защо е тая тиха съпротива да си замразят заплатите? (Видео)