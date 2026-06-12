Хиляди участници на прайда в Тел Авив, след като бе отменен през последните 2 години

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Хиляди хора се включиха днес в гей парада в Тел Авив, след като събитието бе отменяно през последните две години, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Миналата година парадът бе отменен часове преди началото си заради тогавашната война с Иран. През 2024 година събитието също бе отменено - заради войната в Газа и кризата със заложниците.

В днешния парад взеха участие повече от 100 хиляди души, съобщи израелският Канал 12. Участниците в парада преминаха по крайбрежната алея на Тел Авив, развявайки знамена в цветовете на дъгата.

Тел Авив е смятан за бастион на ЛГБТ+ общността в Израел и за столицата на ЛГБТ+ общността в региона на Близкия изток. Гей парадът в Тел Авив се провежда ежегодно от 1998 г.