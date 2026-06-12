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В Париж се състоя траурната церемония за вдовицата на Жак Ширак

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В Париж се състоя траурната церемония за вдовицата на Жак Ширак Бернадет СНИМКА: Ройтерс

В Париж днес се състоя погребението на бившата френска първа дама Бернадет Ширак, съпруга на покойния президент Жак Ширак, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Траурната церемония беше в базиликата „Сент Клотилд", която може да побере до 650 души. Мястото е символично, защото Бернадет и Жак Ширак се ожениха в параклис близо до тази базилика. Там се състоя и погребението на най-голямата дъщеря на семейство Ширак – Лоранс, през 2016 г.

На погребението присъстваха много видни личности, сред които настоящата първа дама Брижит Макрон, бившият президент Никола Саркози и съпругата му Карла Бруни, бившият президент Франсоа Оланд, както и редица политически фигури и семейни приятели.

Бернадет Ширак почина миналия петък на 93 години. Тя е родена на 18 май 1933 г. в семейството на дипломати от Париж. Ширак беше единствената първа дама, която заемаше административна длъжност. Тя беше главен съветник на Корез, департамент, в който беше избирана от 1979 г. до 2015 г.

След траурната церемония ковчегът на Бернадет Ширак ще бъде погребан в семейната гробница в Монпарнас в Париж.

В Париж се състоя траурната церемония за вдовицата на Жак Ширак Бернадет СНИМКА: Ройтерс

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