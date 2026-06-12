Иранският външен министър: Споразумението от Исламабад никога не е било толкова близо

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви днес, че „Меморандумът за разбирателство от Исламабад" относно американско-израелската война срещу Иран „никога не е бил толкова близо", но призова медиите да се въздържат от спекулации за съдържанието му, докато не бъде финализиран, съобщиха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

Арагчи добави, че „всички подробности ще бъдат съобщени на обществеността в подходящ момент", в рамките на това, което той нарече отговорен и прозрачен подход на Техеран.

Американският президент Доналд Тръмп заяви по-рано днес, че изтеклите в медиите коментари на Иран относно споразумението със САЩ нямат нищо общо с условията, които са били договорени.

„Това, което казаха, включително тяхното слабо и жалко изявление за сключването на споразумение, няма нищо общо с истината. Много нечестни хора, с които да се работи. С тях няма такова нещо като добросъвестно преговаряне. НЕВЕРОЯТНО!", написа президентът на САЩ в публикация в социалната си платформа Трут Соушъл.

„Освен това, изцяло отблъснатата им атака с дронове през изтеклата нощ срещу индийски кораби, напускащи Ормузкия проток, е НАПЪЛНО НЕДОПУСТИМА. По-добре е да станат по-отговорни и то БЪРЗО!", добави Тръмп, цитиран от Ройтерс.