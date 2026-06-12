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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23032425 www.24chasa.bg

Гърция започва да строи нов завод за военни дронове до Атина

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Никос Дендиас КАДЪР: Екс/@NikosDendias

Тази година ще започне работата по преобразуването на изоставен военен завод северно от Атина в предприятие, което ще произвежда дронове за сухопътна, военновъздушна и военноморска употреба, заяви гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас, цитиран от електронното издание на в. „Катимерини" и БТА.

Дендиас участва в церемония по полагане на основите на завода, където заяви, че бъдещото военно предприятие ще увеличи производството на малки военни дронове от 4000 на около 10 000 броя годишно. Всяка година ще се произвеждат и още 600 по-големи дрона, както и системи за неутрализиране на дронове, се посочва още в информацията.

„Безпилотните системи и системите за противодействие на дронове са жизненоважен елемент от новия начин на оперативно мислене", каза Дендиас, цитиран от изданието.

Гърция инвестира средства за произведени в чужбина дронове, както и развива програма за военни инвестиции, която включва френски фрегати и изтребители, американски бойни самолети, както и система за противовъздушна отбраната, пише „Катимерини".

В изказването си министърът подчерта и значението на местното производство. „Трябва да участваме не само като купувачи и потребители на системи, но и като държава, която ги произвежда, проектира и разработва", посочи той.

Никос Дендиас КАДЪР: Екс/@NikosDendias

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