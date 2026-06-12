Оправдаха 12-годишно шотландско момиче, арестувано след обвинение на българин

12-годишно момиче, арестувано и обвинено след като полицията първоначално повярва на твърденията на български мъж, че то го е наричало „проклет мигрант" и го е заплашвало, най-накрая е оправдано — той беше признат за виновен в нападение.

Уплашената ученичка беше заснета с нож и брадва от Илия Белов, който разпространи видеото онлайн, след като я беше нарекъл „секси" и я беше нападнал. Майка й заяви, че дъщеря й „е говорила истината от самото начало", но никой не й вярвал — включително полицията на Шотландия, пише "Дейли мейл".

„Беше съкрушително", каза тя след присъдата срещу Белов за нападение и заплашително поведение, произнесена вчера в Шерифски съд в Дънди. Сестра му Надежда Белова, на 20 години, вече беше признала вина за нападение над по-голямата сестра на жертвата — тогава на 13 години — като я повалила на земята, дърпайки я за косата, и й нанесла удари по главата.Случаят последва убийството на Хенри Новак в Саутхемптън — мъж, арестуван и закопчан с белезници докато умирал, след като полицията повярвала на лъжите на неговия убиец Викрум Дигва. Дигва го наръгал шест пъти, а след това лъжливо твърдял, че 18-годишният студент го е обиждал расистки.

Илия Белов, на 22 години, преследвал 12-годишната жертва и три нейни приятелки из Дънди миналия август, викайки й: „Ела тук, секси. Ще ти покажа как се прекарва добре." Когато момичето се защитило и го нарекло „противен", Белов я бутнал, тя паднала и ударила главата си в метална парапет в квартал Локи. После се обадил на сестра си, която пристигнала и нападнала 13-годишната.

Белов заснел момичето с нож и брадва — именно това видео довело до ареста й. Кадрите станали вирусни в X, след като Илон Мъск ги споделил с думите: „Какво за правителство арестува малки момичета, опитващи се да се защитят?"

Ученичката обаче беше оклеветена, след като първият министър Джон Суини осъди защитата на Мъск като „целенасочена дезинформация" и обвини милиардера, че се опитва да „подкопае" обществената сплотеност. Полицията на Шотландия публикува изявление, в което съобщи, че „български двойка" е „наближена от младежи" — формулировка, която фактически прехвърляше вината върху момичетата.

Вчера момичето — вече на 13 години — и сестра му — вече на 14 — бяха наречени „впечатляващи" и „красноречиви" свидетелки и бяха похвалени, че са говорили истината.

Белов твърдял, че е действал в самозащита, и настоявал, че момичето го е нарекло „проклет мигрант", докато минавал покрай тях да купи цигари. В действителност той я е наречел „секси" и я е бутнал. Показанията му бяха отхвърлени от шерифа Тим Нивен-Смит, след като беше признат за виновен в нападение над 12-годишната. Освен това беше осъден и за „заплашително или обидно поведение" спрямо четири момичета на възраст между 12 и 14 години.

Пред съдебната сграда майката на сестрите заяви, че всички четири деца са оправдани, а лъжите на Белов са разкрити. „Те говореха истината и бяха оклеветени. В началото имаше твърде много лъжи — радвам се, че всичко излезе наяве", каза тя. „Беше съкрушително. Те говореха истината от самото начало, но никой не им вярваше. Всички се фокусираха върху брадвата и не слушаха какво се е случило в действителност. Ние сме обикновено семейство. Радвам се, че най-накрая всичко се изясни и можем да продължим напред."

На присъдата в август шерифът ще прецени и дали Белов трябва да бъде вписан в регистъра на сексуалните престъпници.