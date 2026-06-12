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Швейцария предложи САЩ и Иран да подпишат евентуално мирно споразумение на нейна територия

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Швейцария. Снимка: pixabay

Швейцария предложи евентуално мирно споразумение между САЩ и Иран да бъде подписано на нейна територия, съобщи федералният департамент на външните работи, цитиран от Франс прес и БТА.

"Швейцария е напълно готова. Поддържаме тесни контакти със САЩ и Иран", заяви департаментът.

"Федералният департамент играе активна роля като посредник, за да подкрепи сключването на меморандум за разбирателство, който ще укрепи примирието и ще проправи пътя към намаляването на напрежението около конфликта между Иран и САЩ", допълни ведомството.

Освен това федералният департамент изтъкна, че Швейцария е била предложена за държавата, където мирното споразумение може да бъде подписано, ако двете страни предвидят такова условие.

Министър-председателят на Пакистан Шехбаз Шариф заяви днес, че между Иран и САЩ е постигнато съгласие по текста на мирното споразумение.

Иран от своя страна посочи, че сключването на мирно споразумение със САЩ "никога не е било толкова близо" в опит да намали напрежението, след като американският президент Доналд Тръмп написа гневно съобщение, в което обвини Техеран, че е разпространил неверни данни за условията на споразумението.

В края на февруари тази година в Женева се проведоха непреки преговори между Иран и САЩ. Това се случи само няколко дни преди началото на израелско-американската военна операция срещу Ислямската република, припомни АФП.

Швейцария. Снимка: pixabay

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