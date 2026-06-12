ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

И в 7-ия си мач на световно Канада не победи, завъ...

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23033601 www.24chasa.bg

Зеленски подписа закон, отнемащ защитения статут на руския език в Украйна

2520
Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/Володимир Зеленський

Украинският президент Володимир Зеленски подписа закон с който руският език се изключва от списъка на езиците, подлежащи на защита съгласно Европейската харта за регионалните или малцинствените езици. Това съобщи агенция Укринформ, цитирайки публикация във Фейсбук на председателя на Върховната рада Руслан Стефанчук.

Стефанчук подчерта, че подписването на закона е важна стъпка в процеса на защитата на езиковата среда в Украйна и за изпълнение на европейските ѝ ангажименти.

"Руският език беше премахнат от списъка на езиците, спрямо които Украйна прилага разпоредбите на Хартата. Това е справедливо и логично решение. Езикът на държавата агресор не може да се ползва от инструменти за защита, предназначени да подкрепят езиците на коренното население и националните малцинства", заяви той.

Стефанчук добави, че Украйна защитава държавния си език, зачита езиковото и културно многообразие и премахва привилегиите, свързани в миналото с руското имперско влияние.

"Това е решение за достойнство, справедливост и езикова сигурност на Украйна", посочи председателят на украинския парламент.

Подписаният закон отнема от руския език защитата, предвидена в Европейската харта за регионалните или малцинствените езици – договор на Съвета на Европа, който Украйна е ратифицирала, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

Тази мярка не прави руския език незаконен в Украйна, но държавата вече не е длъжна, специално да предоставя публични услуги на руски език и може да ограничи обучението на този език.

Според официалните данни близо една трета от украинското население е ползвало руския като основен език преди войната, започната от Москва на 24 февруари 2022 г., предимно в източната и южната част на страната.

Според проучвания употребата на руския език е намаляла от началото на руската инвазия в Украйна, но езиковата ситуация се усложнява от факта, че Русия контролира 19 процента от украинската територия. Напрежението около статута на руския език беше една от причините за избухването на сепаратисткия бунт, вдъхновен от Москва, в Източна Украйна през 2014 г., посочва АФП.

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/Володимир Зеленський

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Защо е тая тиха съпротива да си замразят заплатите? (Видео)