Израелският министър на отбраната призова да не се правят отстъпки при преговорите с Иран

Израелският министър на отбраната Израел Кац изрази сдържаност относно сключването на евентуално мирно споразумение между САЩ и Иран, като изтъкна, че договорката, към която се стреми американският президент Доналд Тръмп обслужва главно интересите на САЩ, предаде ДПА.

"Американският президент в момента се опитва да сключи споразумение с Иран, като има предвид американските интереси, включително и общия интерес с Израел, а именно - да се попречи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие. Ние очакваме Тръмп да се придържа към този принцип", написа Кац в приложението Телеграм.

Израел очаква Вашингтон да обърне внимание на други проблеми за сигурността, като например иранската ракетна програма и подкрепата от страна на Техеран за въоръжени групировки, които Кац определи като терористични, посочи БТА.

"Нашата концепция за сигурността е ясна и недвусмислена – борим се срещу близки и далечни заплахи и се стремим към решителни победи, а не към компромиси или отстъпки", подчерта министърът.

Той заяви, че Израел няма да се изтегли от "зоните за сигурност", които е установил в Ливан, Сирия и ивицата Газа. Кац оправда този ход със заплахата от "джихадистките сили и организации" в лицето на ислямистката палестинска групировка "Хамас" в ивицата Газа и шиитското движение "Хизбула" в Ливан, които са подкрепяни от Иран.

Представители от Иран, САЩ и посредника Пакистан посочиха днес, че са близо до постигането на съгласие по текста за мирното споразумение, който ще сложи край на войната, започнала с американско-изреалските удари срещу Техеран на 28 февруари, отбелязва ДПА.