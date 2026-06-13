Абас Аракчи каза, че няма да има преговори със САЩ за ядрената програма

Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи заяви днес, че преговори със САЩ за ядрената програма на Техеран ще има на по-късен етап, и то само ако влезе в сила предложеното временно споразумение, предаде Ройтерс, като се позова на иранската държавна телевизия.

Иранският първи дипломат посочи, че временното споразумение включва отварянето на Ормузкия проток и прекратяването на конфликтите на редица фронтове. Аракчи добави, че въпросният меморандум за разбирателност още не е подписан и текстът му може да претърпи промяна, посочи БТА.

Аракчи подчерта, че регулирането на корабоплаването през Ормузкия проток, свързващ Персийския залив с Индийския океан, няма да се върне към статуквото отпреди войната, започнала с американско-израелските удари срещу Техеран на 28 февруари тази година. По думите му Иран и Оман имат суверенни права върху протока, като Иран е в състояние да осигури безопасното преминаване на плавателни съдове през него.

По-рано днес премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф заяви, че между САЩ и Иран е постигнато съгласие по текста на мирно споразумение, а посредниците поддържат контакт и с двете страни, за да го доведат до успешен край, съобщи Асошиейтед прес.

Преди това самият Аракчи каза, че „Меморандумът за разбирателство от Исламабад" относно американско-израелската война срещу Иран „никога не е бил толкова близо", но призова медиите да се въздържат от непотвърдени информации за съдържанието му, докато той не бъде финализиран, предадоха Ройтерс и Франс прес.