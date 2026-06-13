Великобритания обяви, че налага пълна забрана на вноса на дизел и керосин от руски суров нефт на 1 януари догодина

Великобритания обяви, че на 1 януари 2027 г. влиза в сила пълна забрана за вноса на дизел и керосин, произведени от руски петрол, като това е крайният срок на изтичане на временните лицензи за продуктите от руския суров нефт, предадоха Ройтерс и Пи Ей Мидия.

Миналия месец Лондон каза, че ще продължи да допуска вноса на руски дизел и авиационно гориво, произведени в резултат от преработването на руски суров нефт в трети страни, като по този начин отложи обявеното по-рано налагане на забрана на този внос. Причината за компромиса бе в проблема с доставките заради войната срещу Иран, започнала с американско-израелските удари срещу Техеран на 28 февруари тази година, посочва Ройтерс.

Британското правителство подчерта, че съществуващите санкции не се отменят, като постъпателно се въвеждат нови санкции. Министерството на бизнеса и търговията на Обединеното кралство заяви днес, че процедурата по поетапното въвеждане на забраната приключва на 1 януари догодина, посочи БТА.

Ведомството отбеляза, че правителството ще продължи да преразглежда лицензите на всеки две седмици "с цел да ги отмени възможно най-скоро".

Премиерът Киър Стармър заяви, че става въпрос за два "краткосрочни лиценза", издадени в контекста на "поетапното въвеждане" на новите санкции. Министърът на бизнеса и търговията Крис Брайънт каза, че е поел ангажимент "да преразглежда временния генерален лиценз за дизелово гориво и реактивно гориво на всеки две седмици и да го отмени възможно най-скоро", акцентират Пи Ей Мидия и ДПА.

"Днес потвърждаваме, че правителството ще фиксира крайна дата 1 януари 2027 г. в лицензите. Този срок е ясен сигнал, че продължаваме да засилваме максимално натиска върху Русия", допълни Брайънт.