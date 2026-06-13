Експлозии са чути в Ормузкия проток, съобщиха ирански държавни медии

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Експлозии са чути на две територии на Иран в Ормузкия проток - остров Кешм и пристанищния град Сирик, предаде Ройтерс, като се позова на информация на иранската държавна телевизия и на държавната агенция на Ислямската република Мер.

Предполага се, че взривовете са следствие от сблъсъци в протока, според информацията на Мер. Агенцията уточнява, че не са регистрирани експлозии на самия остров Кешм, посочи БТА.

Иранският държавен тв канал ИРИБ се позовава на представител на местната власт в Сирик, според когото чутият там тътен може да е от предупредителни залпове на иранските въоръжени сили по посока на Ормузкия проток.