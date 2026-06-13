Северна Корея осъди одобрената от САЩ продажба на ракети на Южна Корея

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Министерството на външните работи на Северна Корея осъжда решението на САЩ да одобри продажбата на усъвършенствани ракети въздух-въздух и прилежащото им оборудване на Южна Корея, предаде Ройтерс, като се позова на информация от днес на севернокорейската Централна телеграфна агенция (КЦТА).

Пхенян предупреждава, че това може да нагнети напрежението на Корейския полуостров, допълва медията, посочи БТА.

Генералният директор за външната политика в министерството казва в изявление, разпространено от КЦТА, че военното сътрудничество между Вашингтон и Сеул "систематично се засилва" въпреки "международното безпокойство" от нарастването на напрежението на и около полуострова.

Официалният севернокорейски представител посочва като най-пресен пример в това отношение одобрението от страна на Държавния департамент на САЩ за военна сделка на стойност близо 300 милиона долара за продажбата на усъвършенствани ракети въздух-въздух и прилежащото им оборудване на Южна Корея.

"Оръжейният износ на САЩ е военен износ", заявява представителят, допълвайки, че Северна Корея ще продължи да укрепва отбранителните си способности за възпиране, за да поддържа регионалния баланс на силите.

Пхенян редовно критикува военното сътрудничество между Вашингтон и Сеул, определяйки го като подготовка за война, обръща внимание Ройтерс.