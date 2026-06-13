"Хизбула" съобщи за сблъсъци с израелската армия в Южен Ливан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Подкрепяното от Иран ливанско шиитско движение "Хизбула" обяви късно снощи, че негови бойци са влезли в сблъсъци с части на идраелската армия, настъпващи към отстоящия на 5 километра от границата с Израел град Мадждал Зун в Южен Ливан, предаде Франс прес.

От своя страна израелската армия отправи призив за евакуация към жителите на три села в южната част на Ливан. Ливанската новинарска агенция ННА съобщи за серия от удари, включително по райони, за които израелските Сили за отбрана (ЦАХАЛ) не са издали предупреждение, уточнява АФП.

По-късно ННА съобщи за силни експлозии и артилерийски огън близо до възвишенията Али Тахер, край град Набатия, също в южната част на страната, посочи БТА.

В изявление "Хизбула" посочи, че бойци на групировката са открили огън срещу израелски военнослужещи, настъпващи към Мадждал Зун. "Серия от ракетни залпове" са принудили израелските сили да се оттеглят, обръща внимание групировката.

Шиитското движение заяви, че и по-късно е влязло в сблъсък с израелски войници, настъпващи в същия район, "обстрелвайки ги с оръжия с малък и среден калибър, както и с ракети". Групировката пое отговорност и за още атаки срещу израелски части в Южен Ливан, пояснява АФП.