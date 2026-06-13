Папа Лъв XIV кацна в Рим, след като полетът му от Канарските острови бе забавен от технически проблеми

Папа Лъв Четиринадесети в крайна сметка кацна в италианската столица Рим късно снощи, след като прибирането му от испанските Канарски острови бе забавено от технически проблеми със самолета му, предаде ДПА.

Армейският "Фалкон" със Светия отец на борда се приземи на римското летище "Фиумичино" в 23:03 ч. местно време (00:03 ч. бълг. вр.). Самолетът бе предоставен на папата от испанския крал Фелипе Шести, отбеляза италианската агенция АНСА. Така приключи едноседмичното посещение на Лъв Четиринадесети в Испания, посочи БТА.

Самолетът на испанската авиокомпания "Иберия", с който понтификът трябваше да се завърне в Италия, не може да излети вчера следобед от остров Тенерифе. Фелипе Шести, който вече официално си бе взел "довиждане" с папата, се качи на борда на повредения самолет и помоли главата на Римокатолическата църква да изчака заедно с него във ВИП салона на летището.