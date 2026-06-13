Анджела Ийгъл бе назначена на поста министър на сигурността на Великобритания

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Анджела Ийгъл бе назначена снощи за министър на сигурността на Великобритания в правителството на премиера Киър Стармър, предаде Ройтерс.

Тя заменя на тази позиция в кабинета на лейбъристите Дан Джарвис, станал министър на отбраната, посочи БТА.

Джарвис на свой ред зае мястото на Джон Хийли, който в четвъртък подаде оставка.

Причината за оттеглянето на Хийли е спор за разходите за отбрана. Той обвини министър-председателя Стармър, че не му е осигурил ресурсите, необходими за отбраната на страната в момент на повишена заплаха, посочва Ройтерс.