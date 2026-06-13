ООН регистрира най-много убити и ранени мирни жители за един месец в Украйна от април 2022 година

ООН регистрира най-много убити и ранени мирни жители в рамките на един месец в Украйна от април 2022 година насам, предаде ДПА.

Най-малко 274 души са загинали, а 1763 са били ранени в рамките на миналия месец - май, сочи доклад на канцеларията на върховния комисар на ООН за човешките права Фолкер Тюрк, посочи БТА.

"Черната" статистика бележи 93% нарастване на броя на жертвите в сравнение със същия месец миналата годин, когато е имало 191 жертви и 865 пострадали, се отбелязва в публикувания вчера доклад.

Удари с дронове и ракети са причина за 45 процента от жертвите, най-вече в градове далеч от фронтовата линия като столицата Киев и Днепър.

Близо до фронта най-много жертви са взели дроновете с малък обсег - през май от безпилотни летателни апарати са убити и ранени повече хора, съответно 64 и 539, отколкото в който и да е друг месец от началото на войната на Русия в Украйна. Оттогава - от 24 февруари 2022 г., са убити над 16 000 мирни жители, а 46 000 са ранени, показва проучването на ООН, на което се позовава ДПА.