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Армията на САЩ съобщи, че е свалила ирански щурмови дронове, насочени към Ормузкия проток

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Дронове Снимка: Архив

Американската армия обяви, че е свалила ирански щурмови дронове, насочени към Ормузкия проток, предаде Франс прес, като се позова на изявление на силите на САЩ.

"Иран изстреля няколко щурмови дрона с цел да удари търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток", съобщи Централното командване на армията на САЩ (СЕНТКОМ) в социалната платформа Екс.

„Американските сили свалиха всички ирански безпилотни летателни апарати в рамките на последните няколко часа и морският трафик в протока продължава безпроблемно", гласи изявлението, цитирано от АФП.

Агенция Ройтерс първа съобщи новината, като се позова на свой източник, отбелязвайки, че военните действия между двете държави не спират, макар и да се смята, че преговорите бележат съществен напредък, посочи БТА.

По-рано тази нощ ирански държавни медии информираха, че са чути екплозии в пристанищния град Сирик и на още една иранска територия - на остров Кешм в Ормузкия проток.

Дронове Снимка: Архив

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